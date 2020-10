Dancing Holiday Club in Geluveld gesloten na corona-inbreuken

“Ik kreeg begin vorige week al klachten van mensen over Holiday Club”, zegt burgemeester Dirk Sioen. “De dancing heeft een turbulent verleden. Daarom sprak ik de lokale politie aan om er een controle uit te voeren. Een ploeg van 12 mensen wilde vrijdagavond de club binnengaan, maar de deur werd gesloten. Ze moesten de deur forceren en stelden inbreuken vast op de mondmaskerplicht, de bubbelregels en het dansverbod.”

Sioen liet de dancing in Geluveld de voorbije jaren al enkele keren sluiten na controles. Politieagenten hebben er al drugs en wapens gevonden. Vandaag zitten alle partijen samen. En daarna gaan ze beslissen hoe lang de dancing dicht moet. Burgemeester Sioen: “We gaan horen wat de uitbater te vertellen heeft. Ik zal alleszins streng optreden want hij is hardleers. Met meer dan 30 coronabesmettingen kleurt Zonnebeke rood. Onze horecazaken doen alles volgens het boekje, maar die cowboy lapt alle regels aan zijn laars. In het belang van de volksgezondheid kan ik dat niet tolereren. Ook al komen de uitbater en de meeste klanten uit Frankrijk, ze moeten zich aan onze regels houden. ”

Clubuitbater Adrien de Sousa (31) uit Tourcoing in Noord-Frankrijk zit in zak en as. Hij voelt zich geviseerd door de burgemeester. Uitbater Sousa: “Ik baat de club al 10 jaar uit en kom goed overeen met de buurt. De controles en de problemen zijn vooral begonnen toen Sioen burgemeester werd. Ik verdenk hem ervan dat hij Fransen viseert.”

“Toen ik 3 weken geleden eindelijk coronaproof kon opengaan, was er meteen controle en bleek alles in orde”, zegt Sousa nog. “Het klopt niet dat agenten bij de controle van vrijdagavond de deur moesten forceren. Ze kwamen amper binnen. Hoe kunnen ze dan corona-inbreuken vastgesteld hebben? Ik vind het ook vreemd dat ze geen proces-verbaal hebben opgesteld. Niemand kreeg een boete. De burgemeester steekt een mes in mijn rug en neemt me opnieuw alles af. De dancing is mijn hoofdinkomen en ik ging een lening aan om het gebouw af te betalen. Ik bekijk welke stappen ik zal zetten als de dancing nog lang dicht moet blijven."