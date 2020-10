De Vlaamse droom voor nieuwkomers: een fata morgana of een nieuw feit?

Het is hallucinant om vast te stellen, in een welvarende regio als Vlaanderen, dat er tot nu toe geen enkel rapport is opgemaakt om duidelijk aan te geven hoever de mensen staan die vijf jaar geleden hier zijn aangekomen: welke doelen hebben ze kunnen behalen in die periode, wat is hun bijdrage aan de economie en de samenleving en welke moeilijkheden hebben ze ondervonden. Zonder zulke becijferde rapporten kan men geen degelijk beleid uitstippelen in Vlaanderen, en zelfs geen lessen trekken voor de toekomst.



Het chaotische beleid vertaalt zich in verschillende domeinen. Zo kreeg een zeer enthousiaste en gedreven 19-jarige vluchteling die het Nederlands snel onder de knie had kunnen krijgen geen steun van het OCMW om aan een universitaire opleiding te beginnen, terwijl een andere luie vluchteling die na vijf jaar geen echte vordering had gemaakt in de taal nog volle steun krijgt. Die krijgt geen stimulerende sancties opgelegd om vooruitgang te boeken in de opbouw van zijn toekomst.