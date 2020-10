Longarts bezorgd over komende maanden: "Moeten echt vermijden dat we opnieuw andere zorg moeten uitstellen"

Tijdens de eerste golf werden alle niet-dringende ziekenhuisopnames, operaties en consultaties uitgesteld. Dat is nu niet het geval. "We moeten echt vermijden dat we dit nog eens moeten doen", zegt Van Braeckel. "We dragen nog steeds de gevolgen van die uitgestelde zorg in maart en april. Zoiets kan je ook geen jaar volhouden natuurlijk, veel van die ingrepen kunnen geen maanden meer wachten."