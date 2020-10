Dronken bestuurder vlucht uit ziekenhuis: "hij had enkel zijn broek aan"

De bestuurder probeerde nog te voet te vluchten maar hij struikelde over een verkeersbord en viel op het Operaplein. "Hij had duidelijk te veel gedronken, en al snel bleek ook waarom hij achtervolgd werd" zegt Migom. "De bestuurder van de tweede wagen verklaarde dat de man achteraan op hem was ingereden in de Gasthuistunnel en hem dan in een rotvaart had voorbijgestoken."

De dronken bestuurder werd opgepakt en ter controle naar het ziekenhuis gebracht omdat hij lichte verwondingen had opgelopen bij zijn val. Ook de passagier van de auto werd opgepakt voor openbaar dronkenschap. Het ging om twee mannen met een Brits paspoort. Later op de avond bleek dat de bestuurder ervandoor was gegaan in het ziekenhuis. Volgens het personeel lagen al zijn kleren nog op zijn kamer, behalve zijn broek. Hij wordt nog opgespoord, maar dat zal niet evident worden, zegt Migom. "Mogelijk is hij het land al uit."