Aalst wil niet nog meer Brusselse coronapatiënten opvangen: "Er zijn grenzen aan medische solidariteit" 

Een ziekenhuis is zodanig georganiseerd dat het de meeste inkomsten haalt uit gebruikelijke ingrepen, meer dan uit covidpatiënten, zo legt de burgemeester uit. "Het is niet aan mij om daar uitspreken over te doen, maar het is een gegeven dat zeker speelt. De gebruikelijke ingrepen gaan achteruit door de coronacrisis. Ingrepen worden uitgesteld en covid neemt meer plaats in, dat heeft gevolgen voor de financien." Hij voegt er wel aan toe dat dat niet de voornaamste bekommernis is. "De essentie is dat mensen moeten kunnen geholpen worden. En dat met wederzijdse en correcte solidariteit."