Gentse universiteitsaula wordt congrescentrum, boekentoren krijgt leeszaal

“De boekentoren is een begrip in Gent. Eén van de iconen van de architectuur uit het Interbellum. De ligging, op het hoogste punt van de stad, maakt van de toren een baken. Een symbool van wetenschap, wijsheid en kennis”, legt minister Diependaele uit. Het gebouw is ontworpen door de Belgische architect Henry Van de Velde. In de boekentoren zit de bibliotheek van de universiteit.

De restauratie van de toren is in 2012 begonnen en zal in 2025 klaar zijn. De buitenkant is opgeknapt, maar binnenin wordt nog werk gemaakt van kantoren voor het bibliotheekpersoneel. Er komen ook nog een leeszaal en een leescafé.