Georges-Louis Bouchez (MR) kan voorlopig aanblijven als partijvoorzitter: "Dit is zijn laatste kans"

Na een partijbureau dat meer dan vijf uur heeft geduurd kan MR-voorzitter Bouchez voorlopig aanblijven. Dat hebben een aantal kopstukken van de partij gezegd. Er wordt nu een voorstel uitgewerkt om het bestuur van de partij te hervormen. Dat zal vanavond worden voorgesteld op een vergadering met al de MR-parlementsleden.

"Er is een breed debat gevoerd waarbij iedereen open en vrij heeft gesproken. Na de discussies is een algemeen voorstel aangenomen rond sterke elementen op het vlak van organisatie en bestuur. Het bureau wil dit moeilijke moment ombuigen in een kans om verder aan de toekomst te werken", klinkt het in een persbericht dat na het partijbureau werd gepubliceerd.