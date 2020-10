Het stormt in de gezondheidszorg

Al deze activiteiten bleken essentieel om goed zorg te dragen voor onze patiënten in het midden van de storm, maar geen is in prestatienomenclatuur te vangen. Natuurlijk zijn vergelijkbare verhalen in de eerste lijn ook te sprokkelen buiten de wijkgezondheidscentra. Maar wij ervaren elke dag dat een forfaitaire financiering in plaats van administratieve tegenwind net wind in de zeilen geeft, om integrale zorg op maat vorm te geven voor de groep patiënten die op ons rekent.

Zeker nu een nieuwe federale regering wil inzetten op de hervorming van onze gezondheidszorg, willen we de beleidsmakers hieraan herinneren: forfaitaire financiering is een noodzakelijk beleidsinstrument in de hervorming van de Belgische eerstelijnszorg.