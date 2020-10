Verschillende versies over gezondheid Trump: "Klimaat van complottheorieën omdat waarheid al vaak is verdraaid"

Hoewel Trump intussen het ziekenhuis verlaten heeft, blijven er veel vragen. Hoe ernstig was (of is) het nu echt gesteld met de Amerikaanse president? Wanneer heeft hij precies positief getest? Is hem voor het weekend al extra zuurstof toegediend, en hoe hoog was zijn koorts? Niemand die het echt weet. Zijn lijfarts geeft alleszins geen uitsluitsel.