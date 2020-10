Internaat Mariagaard Wetteren dicht na coronabesmettingen

5 klassen en alle 70 internen zitten nu uit voorzorg thuis in quarantaine. De besmettingen vonden voornamelijk plaats in het internaat, omdat daar andere regels gelden dan in de schoolomgeving. “Het is er een meer huiselijke sfeer”, vertelt directeur Liesbet Jacobs. “Daarom moet er geen mondmasker gedragen worden. Het contact is er nauwer dan in de klas.”

Leerlingen die in quarantaine zitten kunnen via afstandsonderwijs de lessen volgen via het internet. Het internaat is nog tot en met donderdag dicht en in de school gelden er ook strengere maatregelen. Zo moeten medewerkers en leerlingen ook in de openlucht een mondkapje dragen. De school neemt een extra refter in gebruik en de leerlingen eten in nog kleinere bubbels.