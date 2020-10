Jongeman verongelukt in Oosteeklo

Het verkeersongeval is gebeurd in Heide in Oosteeklo, een deelgemeente van Assenede. Het slachtoffer vloog uit de bocht en kwam in de gracht terecht tegen een paal. De jongeman zat klem in zijn wagen. De brandweer moest hem bevrijden. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer, hij is overleden.

Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht en er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.