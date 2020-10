Kasterlee wil pompoenmaand niet zomaar laten passeren: "30 reuzenpompoenen te zien in de straten"

Oktober is pompoenmaand in Kasterlee, ook in coronatijden. "Daarom hebben we onze reuzenpompoenen op verschillende locaties tentoongesteld", vertelt Jef Leysen van het Pompoengenootschap. Onder andere op het marktplein, aan de ingang van het containerpark en aan het station van Tielen zijn er reuzenpompoenen te bewonderen.

"Ook bij mij thuis staat er één en ik heb er een heel tafereel rond gebouwd. Daar kruipt veel werk in maar het is heel leuk om te doen en om de reacties van de voorbijgangers te zien", zegt Leysen nog.

Je kan de reuzenpompoenen nog tot 2 november gaan bekijken in Kasterlee.