Katoen Natie en Defensie openen distributiecentrum in Beringen

Het magazijn is 32.000 m², maar dat kan in de toekomst eventueel uitgebreid worden. Het zal dienen voor de stockage van legermateriaal, uitgezonderd wapens en munitie, en er zullen ongeveer 50.000 artikelen worden opgeslagen. De goederen worden verzameld in het distributiecentrum. Daarna worden ze verdeeld over 51 kazernes of andere plaatsen. Ze worden zelfs naar de militairen thuis gebracht. Op de site zal ook een borduuratelier aanwezig zijn, voor het borduren van diverse kentekens, sterren, badges… Later kunnen er ook andere activiteiten bijkomen, zoals het graveren van naamplaatsen, een wasserij of een hersteldienst van kledij.