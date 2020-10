Klassieke talen blijven waardevol in ons onderwijs

Afgelopen week ontspon zich tijdens de les Latijn een discussie onder mijn leerlingen. Dat gebeurt wel vaker. Gerealiseerde leerplandoelen afvinken is nu eenmaal ondergeschikt aan het prikkelen van de pubergeest. Onderwerp van gesprek was deze keer de zin en onzin van het lezen van boeken. Zo jaren ’90 allemaal. Enkele jonge beeldenstormers in mijn klas kraaiden dat lezen per definitie saai is.

Iemand anders stelde dan weer zonder blikken of blozen dat lezen zelfs ongezond is. Stilzitten is de grootste oorzaak van hart- en vaatziekten, meneer. Samen met vrienden naar de fitness gaan was volgens deze jongedame een veel beter alternatief, want sociaal én sportief. De spreekwoordelijke twee vliegen in één klap.

Mijn argumentatie dat goede boeken heuse werelden kunnen openen, werd achteloos van tafel geveegd met een blik die me nog het meest deed denken aan die van een invloedrijke influencer die praat met iemand zonder mailadres.