Medisch directeur ziekenhuis Halle roept op om de coronaregels te blijven respecteren, ziekenhuis heeft maximale capaciteit bereikt 

Volgens Haest gebeuren de meeste besmettingen binnen de familie en niet zozeer in de winkels of op het werk. Zij raadt aan om bij familiebijeenkomsten de nodige voorzorgen te nemen. Ouderen nemen op een feest het best plaats aan een aparte tafel. Knuffels worden beter vermeden en het is goed om de ramen zoveel mogelijk open te zetten, ook al is het nu buiten al wat kouder.