Meer coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen: “Mensen moeten de maatregelen blijven opvolgen”

Ziekenhuizen houden hun hart vast voor de stijging van het aantal coronazieken. In het Hasseltse ziekenhuis Jessa wil men de toestanden van maart absoluut vermijden. Algemeen directeur Yves Breysem: “We zijn wel voorbereid, maar we zijn bezorgd om onze medewerkers en onze artsen. Die komen dan terug in de periode zoals in het begin van de crisis, maar ze hebben hun evenwicht en hun rust nodig. We gaan het proberen op te vangen door de patiënten meer te spreiden over de verschillende ziekenhuizen.”