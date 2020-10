Mensen met psychische problemen worden in zestig landen nog altijd geketend

Helaas is het vastketenen vaak veel meer dan een kortstondige gelegenheidsmaatregel. "Sommige mensen leven maanden of zelfs jarenlang vastgebonden aan een boom", zegt onderzoekster Kriti Sharma van Human Rights Watch (HRW). "Anderen worden opgesloten in een schaapskooi. Of ze leven op een heel beperkte ruimte, waar ze hun behoefte doen op dezelfde plek als waar ze slapen of de dag doorbrengen". Ook kinderen zijn het slachtoffer, in sommige gevallen zijn ze niet ouder dan tien.

Made, een man op het eiland Bali in Indonesië, leeft al twee jaar opgesloten in een kleine en speciaal voor hem gebouwde cel. "Ik wil rondlopen, rijst planten op de velden. Open de deur alsjeblief..." Made is opgesloten door zijn eigen vader, een arme man van in de negentig, die zelf nog op het veld moet werken. "Veel families weten niet wat te doen en sluiten de mensen met een psychische aandoening op, uit schrik dat hen iets overkomt of dat ze anderen iets aandoen", zegt Kriti Sharma. (lees voort onder de foto)