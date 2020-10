Lier gaat de strijd aan met hondenpoep en loslopende honden

Mooimakers roept handhavers in heel Vlaanderen op om extra aandacht te hebben voor zwerfvuil en sluikstort tijdens de Week van de handhaving. In Lier willen ze in het kader van de actie extra focussen op hondenpoep op straat en loslopende honden. De stad kreeg hier in het verleden al meerdere klachten over.

“Loslopende honden zijn niet alleen vervelend voor mensen die er bang van zijn, ze kunnen ook schade aanbrengen aan de natuur,” zegt Ivo Andries, schepen voor Afvalbeleid (Open VLD). “We gaan deze week dus een extra oogje in het zeil houden, ook voor hondenpoep die niet opgeruimd wordt. We zullen bijvoorbeeld hondenpoepzakjes uitdelen aan de hondeneigenaars die er geen bijhebben om hen er extra attent op te maken.”