Nederlandse politie schiet man met mes neer op Schiphol

De agenten waren ter plaatse gegaan na de melding dat er een man met een groot mes liep in de hal. De verdachte reageerde volgens de politie niet op herhaaldelijke oproepen om het mes neer leggen. Hij is met een ambulance afgevoerd, zo liet de marechaussee nog weten. Niemand anders raakte gewond.

Over het motief van de man bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Even later hield de marechaussee nog een tweede verdachte aan die samen met de andere verdachte was gezien.

De internationale luchthaven van Amsterdam Schiphol is een van de belangrijkste hubs in Europa en krijgt jaarlijks meer dan 70 miljoen passagiers over de vloer.