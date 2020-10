Nieuwe app moet achterhalen wat er leeft bij leerkrachten

Hoe vaak geef je huiswerk, wat is de opstelling van je klas of heb je gewerkt op zondagavond? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die de komende weken zullen gesteld worden aan Vlaamse leerkrachten via de app "Teacher Tapp".

Het idee achter de app ontstond drie jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk. Er kwam de voorbije jaren een versie in Ghana en Nederland en nu ontwikkelde Arteveldehogeschool ook een Vlaamse versie.

"Dit is veel meer dan leerkrachten een stem geven", klinkt het bij pedagoog Pedro De Bruyckere, die meewerkte aan de app. "Ik zou heel graag bij het begin van de coronacrisis deze app gehad hebben", zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "We keken toen in het duister. We wisten bijvoorbeeld niet hoeveel leerkrachten afstandsonderwijs gaven en hoeveel leerlingen afwezig waren. Hoe meer leerkrachten deze app gebruiken, hoe meer we zicht krijgen op zo'n zaken."