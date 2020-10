Slecht nieuws voor de bioscopen: nieuwe James Bondfilm zal pas volgend jaar in de zalen komen

Veel bioscopen moesten in het voorjaar noodgedwongen sluiten in de strijd tegen het coronavirus, maar sinds ze weer open zijn, komen er amper grote films uit. Een van de enige blockbuster die het probeerde, was "Tenet" van Christopher Nolan. Maar de grote inkomsten bleven uit. Vandaar dat veel studio's opnieuw releases uitstellen totdat mensen zich weer veilig voelen.

Het gebrek aan grote publiekstrekkers maakt het voor bioscopen moeilijk om te overleven. Het Britse Cineworld liet in een brief aan premier Boris Johnson weten dat de filmindustrie nu "onleefbaar" is. Er staan 5.500 banen op de tocht.