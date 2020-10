Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar ontdekking hepatitis C-virus

Het hepatitis C-virus is de belangrijkste oorzaak van cirrose en leverkanker. Cirrose is het eind­sta­di­um van ver­schillende chro­ni­sche ziek­ten van de le­ver, waar­bij het essentiële weefsel van de lever, dat de functies uitoefent, verschrom­pelt en het tussenliggende bindweef­sel in om­vang toe­neemt.

Wereldwijd hebben tussen 150 en 200 miljoen mensen een chronische vorm van hepatitis C-infectie en zijn dus drager van het virus. Jaarlijks sterven 350.000 tot 500.000 patiënten aan leverziekten die verband houden met het virus.

Nochtans kan het virus nu behandeld worden met moderne anti-virale middelen die in 95 procent van de gevallen tot genezing leiden.

Daarvoor moet het virus wel opgespoord worden, en het is de ontdekking van het virus die heeft toegelaten bloedtests om het virus op te sporen en nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, die het leven van miljoenen mensen hebben gered, zo zei het Nobelcomité.

De jury noemt het werk van de laureaten een belangrijke stap in onze voortdurende strijd tegen virusinfecties.

De prijs bestaat uit een gouden medaille en 10 miljoen Zweedse kronen (bijna 1 miljoen euro). Dat bedrag is onlangs verhoogd om rekening te houden met de inflatie.