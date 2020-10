Nog een hele week karpers vangen in de Paalse Plas in Beringen

Voor de vissers is het een mix van spanning maar ook van gezelligheid. Robin Peeters: “We hadden wel wat stress, omdat we niet verwacht hadden dat we een vis zouden vangen. We staan namelijk op een plaats waar al 5 jaar geen vis meer gevangen is.” Robin geniet van de sfeer met de kameraden tijdens de wedstrijd. “We hebben hier 3 tentjes waar we slapen en samen kunnen zitten.” Die tent is trouwens ook goed gevuld met bier. “Maar we hebben ook een goede koffiemachine”, lacht Robin.