Voorzitters CD&V, Open VLD en SP.A te gast op openingscollege Carl Devos (UGent): volg het dinsdag live bij VRT NWS

Al sinds 2006 nodigt de Gentse professor politicologie Carl Devos een of meerdere politici uit op zijn openingscollege. Op die manier wil hij de kersverse studenten de mogelijkheid geven om in hun eerste les al iet of wat in contact te komen met de politiek van alledag en de politici van dit land.

In de meeste gevallen ging het om één politicus die een betoog mocht komen houden, gevolgd door vragen van de studenten. In het verleden waren dat onder meer toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD), op dat moment koninklijk opdrachthouder Herman Van Rompuy (CD&V) en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Vorig jaar was het de beurt aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). In verkiezingsjaren nodigt Devos alle Vlaamse partijvoorzitters uit.

Dit academiejaar kiest Devos niet voor één maar drie gasten, met name de voorzitters van de drie zogenoemde klassieke partijen: CD&V-voorzitter Joachim Coens, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en SP.A-voorzitter Conner Rousseau. De drie voorzitters hebben de voorbije weken onderhandeld over een nieuwe federale regering, die vorige week de eed heeft afgelegd en afgelopen weekend het vertrouwen kreeg in de Kamer.