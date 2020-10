Overijse krijgt winterdorp in markthallen: "Aparte salons voor bubbels"

Dat betekent voldoende afstand en een beperkt aantal bezoekers. Van Tielt: "De markthallen zijn enorm, we hebben dus veel plaats om kleine salonnetjes in te richten. Daar kunnen telkens zo'n 20 à 30 bubbels terecht. Hoeveel precies moeten we nog nameten. Daardoor gaan er niet zo héél veel mensen kunnen komen. Dus snel reserveren is de boodschap. Het is kleinschalig, maar we zijn blij dat we iets kunnen organiseren."

De Winterhallen vinden plaats van 29 november tot en met 3 januari in de markthallen van Overijse. Intussen denkt de organisatie al aan volgend jaar. Als de coronacrisis dan voorbij is, komt er ook een schaatsbaan in het winterdorp.