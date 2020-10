Paddenstoelen vind je niet enkel in het bos: “Ze groeien overal, ook in de duinen”

"Paddenstoelen uit de natuur eten is niet aan te raden", zegt Van Den Broeck. “Dat moet je echt niet doen.” Als je een paddenstoel vindt, kan je de soort checken via ObsIdentify. Je kan er ook planten, bloemen en insecten in opzoeken. Van Den Broeck geeft nog een tip: “Als je een foto maakt, neem er de steel bij. Zo kan de app hoogstwaarschijnlijk herkennen welke paddenstoel het is. Er zijn 4.000 soorten in Vlaanderen. Die app kan ze natuurlijk niet allemaal herkennen, maar hij zal je wel in de juiste richting kunnen sturen.”