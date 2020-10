Parijs in hoogste corona-alarmfase: cafés en bars in Franse hoofdstad gaan voor twee weken dicht

In de Franse hoofdstad Parijs en de omliggende departementen is de hoogste alarmfase voor corona afgekondigd. Het aantal besmettingen stijgt er snel, en de toestand is “zeer ernstig”, zegt burgemeester Anne Hidalgo. Voor minstens twee weken zijn er opnieuw strengere maatregelen van kracht. De opvallendste maatregel is dat vanaf morgen alle cafés en bars dichtgaan.