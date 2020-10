Politie Turnhout moet 150 keer uitrukken naar sociale woonwijk voor overlast, burgemeester gaat praten met bewoners

Sinds de scholen weer open zijn en het veel regent, is het een pak rustiger geworden, maar de stad wil toch maatregelen nemen. Er zullen bijvoorbeeld meer politiepatrouilles ingezet worden. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) wil ook zelf langsgaan in de wijk, samen met enkele schepenen. "We gaan bijvoorbeeld met de moslimgemeenschap spreken die er sterk vertegenwoordigd is", zegt Van Miert. "We willen met de imams vertellen wat er allemaal gebeurt en overleggen hoe we de jongeren kunnen aanspreken."

De stad heeft momenteel ook al tweewekelijks contact met de jeugdwerkers, maar ze wil het breder aanpakken. "We willen aan de ouders ook duidelijk maken dat wat hun kinderen doen niet kan, en dat het gevoelig ligt in de buurt. We handelen eerst preventief, daarna zullen we handhaven", benadrukt Van Miert.



De extra controles zullen in een eerste fase tot eind oktober duren. Als het ondanks de gesprekken niet rustiger wordt in de Parkwijk, zal de stad strengere maatregelen opleggen zoals plaatsverboden of een avondklok.