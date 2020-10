Professor Erika Vlieghe wil "straffe campagne" over corona: "Het huis staat in brand, we moeten iets doen"

Professor Erika Vlieghe vindt dat er snel een nieuwe, "straffe" informatiecampagne moet komen over het coronavirus. Volgens Vlieghe weten veel mensen die nu ziek zijn bitter weinig over de gevaren van de coronapandemie en de maatregelen die we moeten volgen. Die onwetendheid en ons onaangepaste gedrag vertaalt zich de afgelopen weken in sterk stijgende cijfers. Nieuwe, doordachte maatregelen dringen zich dus op. “Als je huis in brand staat, moet je wel iets doen”, zegt Vlieghe in “De ochtend” op Radio 1.