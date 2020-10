Provincie Limburg ondersteunt nieuw revalidatieproject in virtual reality

Omdat waarnemingen van kinesisten en sportwetenschappers meestal subjectief verlopen, staken kinesist Filip Grossard, VR-specialist Jos Claesen en ondernemer Jasper Olaerts de koppen bij elkaar. "Meestal gebeuren observaties met het blote oog of aan de hand van apps en video’s in slow motion”, vertelt Grossard, die ervaringsdeskundige is. “Dankzij deze tool kunnen de bewegingsstrategieën van patiënten en topsporters in de toekomst erg nauwkeurig worden vastgelegd.”