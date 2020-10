2.000 jaar oude Romeinse kruik gevonden in Landen met metaaldetector

De gevonden waterkruik is gemaakte met de "cire perdue-techniek". Die techniek is ook wel gekend als de verlorenwasmethode, gebruikt om metalen en glazen voorwerpen te gieten. "Het is een uniek stuk", vertelt schepen Peeters, "maar dat wil niet zeggen dat de vinder ervan er iets aan overhoudt. Maar die mensen zijn zo gedreven en hebben zoveel liefde voor de geschiedenis, daar hechten ze veel meer belang aan dan aan de waarde van die vaas."

Vandaag wordt de kruik onder de loep genomen door Erfgoed Vlaanderen. "Daarna hopen we het stuk te kunnen tentoonstellen in ons plaatselijk museum Rufferdinge." Het is niet de eerste keer dat er oude voorwerpen in Landen gevonden worden."We hebben een rijke geschiedenis in de stad Landen. Er stonden hier veel Romeinse villa's, ook de Karolingers hebben hier verbleven, en we hebben ook al vondsten gedaan uit de tijd van Napoleon."