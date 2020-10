Stephanie D'Hose (Open VLD) wordt nieuwe voorzitter van de Senaat

Open Vld kreeg bij de verdeling van de bevoegdheden binnen de regering-De Croo het voorzitterschap van de Senaat toegewezen. De keuze van partijvoorzitter Lachaert viel daarbij op D'Hose. Zij is vandaag gemeenteraadslid in Gent en zetelt in het Vlaams parlement, van waaruit ze als gemeenschapssenator is afgevaardigd in de Senaat.

D'Hose wil de komende jaren haar schouders zetten onder een hervorming van de Senaat. Over de rol van de Senaat is de voorbije jaren al erg veel inkt gevloeid. Veel partijen zien een beperkte of een andere rol voor de Senaat. Nog andere partijen willen de Senaat gewoon afschaffen.

Het regeerakkoord van de ploeg-De Croo bevat het engagement om binnen het parlement een debat op te starten over hoe onze democratie kan worden verfijnd. Aan dat debat zullen ook burgers, de academische wereld en de samenleving deelnemen. Een van de onderwerpen is de toekomst van de Senaat.