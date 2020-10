Studentenrestaurants doen het niet goed, verkoopcijfers zijn dramatisch

Bij de VUB in Brussel hebben ze twee studentenrestaurants. "De omzet is er tot een derde teruggevallen", zegt Philippe Merckx van de VUB. "In plaats van 1.500 maaltijden per dag zitten we nu op ongeveer 500. We hebben wel een volledig aanbod dat ook ter plekke kan gegeten worden."

Merckx ziet een verband met de manier waarop er nu tijdens corona lesgegeven wordt. "Veel lessen gaan nu digitaal door, waardoor er veel minder studenten aanwezig zijn op de campus dan normaal. We hebben ook minder capaciteit in de restaurants. We hebben minder zitplaatsen omdat we de afstandsregels moeten respecteren en de studenten moeten ook registreren zoals in andere restaurants."

Het personeel blijft er aan de slag, maar het wordt wel anders ingezet. De restaurants zijn nu ook ’s avonds open om het volk zo veel mogelijk te spreiden. "We bieden nu nog 5 soorten warme maaltijden aan", zegt Merckx. "Wanneer het code oranje wordt, zullen we nog slechts 3 soorten aanbieden en bij code rood houden we enkel take-away over."