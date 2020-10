Kwart van stations moet tegen 2025 volledig toegankelijk zijn voor reizigers met beperking

Daarnaast moeten ook de perrons aangepast worden. Op dit moment hebben nog maar 78 van de meer dan 500 stations een perron van 76 centimeter. Tegen 2025 moet dat aantal verdubbelen tot 150, in samenwerking met infrastructuurbeheerder Infrabel. De stations waar de bewuste M7-treinen passeren, krijgen daarbij voorrang.

Die 150 stations zullen tegen 2050 "integraal toegankelijk" moeten zijn, wat niet alleen een perronverhoging impliceert, maar ook hellingen en liften naar elk perron, blindegeleidelijnen en eenvoudig bereikbare ticketautomaten.

De NMBS wijst er op dat ze dat niet alleen doet voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen, mensen met kleine kinderen, met een tijdelijke beperktere mobiliteit of reizigers met een fiets of kinderwagen. Ook zij moeten "autonoom, veilig en in alle comfort de trein kunnen nemen".

In afwachting van die integraal toegankelijke stations wil de NMBS de assistentie die voorlopig nodig blijft, efficiënter maken. De spoorwegmaatschappij werkt daarvoor aan een mobiele applicatie, "waardoor reizigers met een beperkte mobiliteit sneller en eenvoudiger assistentie kunnen aanvragen".