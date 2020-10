Grappenmaker achter nepaccount minister ook verantwoordelijk voor vals overlijdensbericht Amélie Nothomb

In een interview met The Guardian in 2012 beweerde Debenedetti dat hij met zijn stunts de onbetrouwbaarheid van sociale media als nieuwsbron wil blootleggen, net als de zwakheden van de nieuwsmedia die te snel op zoek zijn naar scoops en onvoldoende dubbelchecken. Voor het eerst is hij hier ook in ons land in geslaagd.