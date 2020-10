VS-president Trump gaat het ziekenhuis verlaten: "Wees niet bang van COVID, laat het je leven niet domineren"

De Amerikaanse president Donald Trump gaat om 0.30 uur Belgische tijd het ziekenhuis verlaten. Dat heeft hij op Twitter aangekondigd. De president werd in het ziekenhuis verzorgd nadat hij het coronavirus had opgelopen. "Wees niet bang van COVID", schrijft hij. "Laat het je leven niet domineren. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden." Een opmerkelijke uitspraak, want het virus heeft in zijn land intussen bijna 210.000 levens geëist.