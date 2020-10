Westhoekreservaat in De Panne moet weer “de Sahara” worden: “Planten worden verwijderd, zodat wind weer vrij spel krijgt”

“Het is begonnen in 2003 en 2004”, legt Lamaire uit. “Dat waren lange en natte winters. De eerste plantjes begonnen toen te kiemen. Het ligt dus aan de natte en warmere winters met minder wind, maar ook door meer stikstof in de lucht.”

Als er geen zand stuift, ontstaan er geen duinen. “Maar ook geen pannen”, zegt Lamaire. “De wind moet weer vrij spel krijgen over die kale zandvlakte. Nu wordt het zand tegengehouden door de begroeiing. We pakken nu 7 hectare aan, de 100 hectare van vroeger krijgen we wellicht nooit meer terug.”

Wie er meer over wil weten, kan gratis naar de expositie “Red de Sahara in De Panne” in het bezoekerscentrum Duinpanne.