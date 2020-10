Wuustwezelse wijk leert gebarentaal om te kunnen praten met dove Wout (6)

Vanavond al start de cursus gebarentaal in Wuustwezel. "Dat is uitzonderlijk want normaal organiseert Doof Vlaanderen enkel lessen in Antwerpen en Turnhout", zegt Tessa. "Er was de interesse van onze buren maar daarmee heb je nog geen volledige klas. Daarna hebben we een oproep gelanceerd in de gemeente voor wie graag gebarentaal wil volgen. Intussen zijn er 39 inschrijvingen, goed voor twee klassen. De gemeente stelt een zaaltje ter beschikking en de lesgever gebarentaal komt speciaal voor ons naar Wuustwezel."

Is gebarentaal eigenlijk moeilijk om aan te leren? "Mijn man en ik hebben er toch op gezwoegd. We zijn ermee begonnen toen Wout 8 maanden oud was. Je moet gebarentaal voldoende kunnen oefenen om het niet te verleren. Mijn man zal straks trouwens opnieuw de cursus volgen om alles op te frissen", zegt Tessa in Start Je Dag. "En om iedereen te bedanken ga ik vanavond zelf ook even langs met de kinderen."