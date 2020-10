Acties tegen zwerfvuil en sluikstorten: "We moeten de jeugd op hun verantwoordelijkheid wijzen"

Tongeren zet een camera in aan sluikstortplekken, en er gaan sluikstorten doorzocht worden. En daar gaan ook de routes bekeken worden die kinderen en jongeren afleggen van thuis naar school. Schepen Patrick Jans (Tongeren.nu): "Er is ons al vaak gesignaleerd dat aan bushaltes waar scholieren gebruik van maken, en ook de routes van en naar school, er veel zwerfvuil ligt. Ik denk dat we de jeugd zelf op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. Voor alle duidelijkheid: we willen niet iedereen over dezelfde kam scheren. Maar enkele hardnekkige sluikstorters willen we toch wijzen op hun verantwoordelijkheid."