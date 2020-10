138 van de 1.100 banen bedreigd bij restaurantketen Lunch Garden

Sinds 10 uur vanmorgen is er een bijzondere ondernemingsraad bezig bij restaurantketen Lunch Garden. De vakbonden lieten eerder al weten dat ze vrezen voor een herstructurering en nu heeft de directie in een persbericht laten weten dat er 138 van 1.100 banen bedreigd zijn. Naakte ontslagen zullen "zoveel mogelijk" beperkt worden, klinkt het.

Volgens de directie ligt de coronacrisis aan de basis van het transformatieplan dat nu op tafel ligt. De directie zegt ervan overtuigd te zijn "dat Lunch Garden door deze stap te zetten haar positie als gevestigde waarde zal behouden".

Of er ook restaurants gesloten zullen worden, is niet duidelijk. In totaal zijn er 75 vestigingen in ons land.