4 jaar cel voor dodelijke crash met vluchtmisdrijf in Jette, rechter spreekt over "crimineel rijgedrag"

Hij gaf zichzelf nadien aan bij de politie en legde toen een positieve drugstest af, hij had de dag voordien cocaïne gebruikt. Op het moment van de feiten droeg hij bovendien een enkelband in het kader van zijn strafuitvoering voor drugsfeiten en diefstallen met geweld.

Volgens zijn advocaten had de man geen vluchtmisdrijf gepleegd. “Hij was na de zware klap in de war en is toen naar een ziekenhuis getrokken omdat hij gewond was”, had meester Eddy Cochez gepleit. “Hij heeft het slachtoffer niet zien liggen.” Maar de politierechter veegde die argumentatie van tafel en oordeelde dat de man de hulpdiensten had moeten bellen. Dat hij het slachtoffer niet had zien liggen, was volgens de rechtbank ook totaal ongeloofwaardig.