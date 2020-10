Aalsterse ziekenhuizen zullen blijven Brusselse coronapatiënten opvangen tegen de zin van burgemeester

Intussen haast D'Haese zich om de kritiek op zijn uitspraak af te weren. Hij noemt het een politieke stelling tegen het wanbeleid in Brussel. "Er is daar geen veiligheidsbeleid gevoerd. Dat moeten we gewoon durven zeggen. Nu draaien wij daar voor op. Het is tegelijk een oproep aan alle burgemeesters om hun lokale verantwoordelijkheid wél op te nemen." D'Haese laat tegelijk optekenen dat individuele patiënten uit Brussel wel geholpen zullen blijven worden. "Het gaat niet over de gevallen op zich, de kern van de zaak is dat de Brusselse politici niet gedaan hebben wat ze behoren te doen. "