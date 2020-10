Actrice Machteld Timmermans over 30 jaar “De Kampioenen”: “Nog steeds één grote familie”

Voor Timmermans was een rol in “De Kampioenen” een beetje een kinderdroom die uitkwam. “Het was heel erg bijzonder om in die groep terecht te komen. Een aantal leden van de cast waren vroeger mijn jeugdidolen. Als kind keek ik al naar “De Collega’s” en “De Paradijsvogels”, en sta je plots met die acteurs in de studio.” De actrice voelde zich al snel thuis tussen de andere acteurs. “Toen ik voor het eerst naar de VRT reed, had ik misschien wel wat stress. Maar het onthaal van de groep was ongelofelijk genereus en warm dus er was geen reden meer om zenuwachtig te zijn. De Kampioenen is één grote familie, en dat is nu nog steeds zo. We horen mekaar ook nog heel vaak.”

Het overlijden van acteur Johny Voners in maart kwam ook bij Machteld Timmermans hard aan. “Dat was verschrikkelijk”, vertelt ze. “We zijn toen met de hele cast samengekomen, voor een heel ontroerend afscheid. Johny en ik hebben samen nog theater gemaakt, dus dat was een groot verlies.”