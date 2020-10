AZ Nikolaas zet volledige afdeling oncologie in quarantaine wegens coronabesmettingen

Hoe het komt dat het virus het ziekenhuis is kunnen binnendringen, daarover is al veel gepraat zegt dokter Ines Deleu. Het verbaast haar niet. “Sinds de mensen in grotere bubbels zitten, de scholen zijn open gegaan, patiëntenbezoek weer is toegelaten, de ambulante zorg weer doorgaat, is de kans op besmetting veel groter geworden.”

De dokter merkt ook dat er ‘coronamoeheid’ is: “het wordt steeds moeilijker om aan de bezoekers te vragen om de regels te volgen en dat mondmasker op te houden.”

