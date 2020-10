Bekijk Limburgse verhalen en foto’s uit WO II op een nieuwe website

Op de website kan je een kaart zien van de provincie zoals ze eruit zag in 1940. Die kaart is gebaseerd op 810 luchtfoto’s die zijn genomen door de Duitsers en de geallieerden. “De stille getuigen moeten we levendig houden, en dat doen we hier met een digitaal platform. Alle Limburgers kunnen hun omgeving anders bekijken, op basis van 810 foto’s van hoe Limburg eruit zag in de jaren ’40”, aldus Philtjens. De foto’s zijn gevonden in een Amerikaans archief door de Universiteit van Gent. De 810 foto’s dekken het volledige Limburgse grondgebied en geven een goed beeld van het Limburg van toen.