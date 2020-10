Belgen tevreden over raadplegingen op afstand: vlotte communicatie en voldoende tijd

De lockdown heeft een belangrijke impact gehad op veel vlakken, ook op de consultaties in de gezondheidszorg. Om de verspreiding van het virus te beperken zagen zorgverleners zich namelijk genoodzaakt om niet-dringende consultaties uit te stellen of te annuleren. Om de zorgverlening te blijven garanderen werd dan ook tijdelijk overgeschakeld naar raadplegingen op afstand via telefoon- of videogesprekken.