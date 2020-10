Na kreukelpalen nu ook "kreukelbomen" om wegen veiliger te maken

Een kreukelpaal kan gebruikt worden voor verlichting of camera's langs wegen. Wanneer er een auto tegen botst, buigt de paal mee. Daardoor is er minder schade aan de wagen en is de kans ook groter dat de inzittenden minder zware verwondingen oplopen.

"Gemeenten en steden vertelden ons dat bomen nog gevaarlijkere obstakels zijn", zegt Carolien Willems op Radio 2 Antwerpen. "Ze vroegen ons dus of we ook geen kreukelbomen hadden." Het zette de firma aan het denken. "We zijn gaan onderzoeken wat voor groen we tegen onze palen konden laten groeien."