Burgemeester Dochy van Ledegem in quarantaine

In Ledegem is het gezin van burgemeester Bart Dochy in quarantaine gegaan nadat zijn echtgenote positief testte op Covid-19. Gisterenmorgen was de dochter van Dochy ziek en ook zijn vrouw voelde zich niet lekker. Daarom lieten beiden zich testen. Deze morgen bleek de test van de dochter negatief, maar enkele uren nadien kreeg de burgemeestersvrouw het bericht dat zij wel besmet is met het coronavirus. Waar ze de besmetting heeft opgelopen, is niet duidelijk. De afgelopen dagen was het burgemeestersechtpaar aanwezig op een aantal activiteiten naar aanleiding van de jaarlijkse kermis in deelgemeente Sint-Eloois-Winkel.

Dochy roept zijn inwoners op om voorzichtig te zijn in hun contacten en strikt de coronamaatregelen te blijven opvolgen. In Ledegem zijn er de jongste 14 dagen liefst 37 besmettingen bijgekomen. Daarmee is de gemeente de slechtste leerling van de klas in West-Vlaanderen.