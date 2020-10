Café of restaurant? Sluitingsuur handhaven is moeilijk voor Brusselse politie

Bij de collega's van Bruzz bevestigt het kabinet van Brussels minister-president Vervoort (PS) dat er inderdaad geen lijst is die agenten kan helpen om een onderscheid te maken tussen een restaurant en een café. "In het ministerieel besluit van de Brusselse regering is er sprake van een restaurant als er effectief een keuken is waarin gekookt wordt. Een caféhouder die ook snacks serveert valt daar niet onder. Morgen is er een veiligheidsraad waar de politie dit soort problemen kan voorleggen en dan kunnen we bespreken of we dit makkelijker kunnen maken voor de agenten", aldus woordvoerster Zeynep Balci.