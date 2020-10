De Carrefour in Helchteren is dicht en zal ook niet opnieuw opengaan. De winkel werd beheerd door een zelfstandige uitbater en het personeel was op de hoogte van de sluiting. Carrefour wil verder geen uitleg geven over de sluiting maar verwijst klanten door naar de Carrefour vestigingen in Houthalen-Centrum en Houthalen-Oost.